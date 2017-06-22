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Автор:
Клим Куликов

Спортобзор

Опубликовано: 22.06.2017 17:11

Изображение Сразу два иркутянина будут представлять Приангарье на Сурдлимпийских играх. А сборная России по футболу проиграла сборной Португалии на Кубке Конфедераций.

Легкоатлеты Приангарья примут участие в XXIII Сурдлимпийских играх. Екатерина Никифорова и Максим Куликов вошли в окончательный состав сборной России. Такое право спортсмены получили по итогам успешного выступления на чемпионате и первенстве России по легкой атлетике среди слабослышащих, которые завершились 12 июня в Саранске. А игры пройдут с 18 по 30 июля в городе Самсун в Турции.

Надежда Колода примет участие в первенстве мира по пулевой стрельбе. Она вошла в состав сборной России. Турнир пройдет в конце июня в Германии. На первенстве мира иркутянке предстоит выступить в двух упражнениях: стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров и стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров.

Сборная России, цвета которой защищает братчанин Федор Кудряшов, уступила во втором матче на домашнем Кубке Конфедераций. Играли с Португалией. Все решил один точный удар на 8 минуте Криштиану Роналду. Как раз Кудряшов отвечал в этом моменте за опеку португальца, но не сумел помешать сопернику пробить по воротам Игоря Акинфеева. Следующую встречу подопечные Станислава Черчесова проведут в субботу с Мексикой.

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