Автор: Татьяна Алексеева

Иркутские школьники победили на международном фестивале детского телевидения "Включайся!"

Опубликовано: 22.06.2017 17:08

На конкурсе в 7 номинациях представили 400 работ от юных телевизионщиков из России, Белоруссии, Эстонии и Луганской области Украины. Самой интересной оказалась номинация "Хочу все знать".

Победил проект Телешко под названием "Крупно повезло". Дети из трех городов - Иркутска, Курска и Уфы - с помощью дрона рассматривают на суперкрупном плане главные достопримечательности своих городов. Члены жюри фестиваля оценили необычный подход авторов к использованию квадрокоптеров. Ежегодный фестиваль детского телевидения "Включайся!" организовала Национальная ассоциация телерадиовещателей.

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