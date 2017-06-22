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Автор:
Маргарита Кислицына

Самолет времен Великой Отечественной нашли в Тулунском районе

Опубликовано: 22.06.2017 17:06

Изображение Как боевая машина оказалась в регионе, незатронутом войной, а, самое главное, что стало с экипажем? За ответами поисковики из Братска и Тулуна вместе с учащимися кадетских классов отправились на место крушения самолета.

Один из обломков, который может пролить свет на обстоятельства крушения самолета. От удара корпус разлетелся вдребезги, но на некоторых деталях все же сохранились обозначения. "Электродвигатель, который служил для выпуска тормозных решеток, бомбардировщик пикирующий. А здесь мы видим следы пожара, то есть видите, все-таки пожар был. Сразу видно: тот двигатель не горел, а этот горел. О чем говорит: горел один мотор и, скорее всего, горел мотор тот, который номер 1216", - говорит Сергей Чулков, руководитель поискового отряда г.Братска.

Это серийный номер двигателя М-105. В то время такими оснащали бомбардировщики ПЕ-2. В 40-х боевые машины поставлял на фронт Иркутский авиазавод. Из-за отсутствия навигаторов до Красноярска летели вдоль железной дороги. Один из самолетов потерпел крушение в мае 42-го в местности под названием Синяя Гора Тулунского района. По одной из версий, экипаж был из 23 запасного авиаполка. Но все документы, скорее всего, сгорели.

Сергей Чулков, руководитель поискового отряда г.Братска: Мы определили, что самолет никто не покидал, поскольку куски кабины на месте, наушники от шлемофонов на месте, понятно, что экипаж был в самолете до последнего. Значит, экипаж, все три человека погибли. И до сих пор никто не знает этих имен.

Владимир Изюрьев, участник поискового отряда г.Братска: Одного пилота нашли, его увезли, захоронили в Нижнеудинске. Двоих не обнаружили, но охотники говорят, что находили здесь черепа, даже не один, и где-то здесь захоронили.

Это уже вторая экспедиция поискового отряда братчан. Первая была в 2008-м. О находке времен Великой Отечественной узнали от местных жителей. Теперь поисковикам предстоит большая работа с архивами 23 запасного авиаполка. Сюда они вновь вернутся осенью за деталями, которые могут пролить свет на историю.

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