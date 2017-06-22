Автор: Маргарита Кислицына

11 школ и 9 детских садов планируют построить в Иркутском районе до 2025 года

Опубликовано: 22.06.2017 16:59

В новых учреждениях образования нуждается Иркутский район. 20 соцобъектов появится там до 2025 года. Это 11 школ и 9 детских садов. Население с каждым годом растет. Как минимум три школы в ближайшие годы возведут в селе Хомутово.

За типовой возьмут проект школы в микрорайоне Эволюция. Проектировщик уже определил первый земельный участок. Сейчас там работают геодезисты. Своего первого звонка в Хомутово ожидают 2,5 тысячи детей. Новые средние учебные заведения также появятся в Грановщине, Марково, Дзержинске, Мамонах, Пивоварихе, Оёке и в Горяшино. "На этот год у нас запланировано завершение по Молодежному по школе, которое сейчас уже ведется. Также в июле планируем начать строительство в Горячих Ключах школы с переходом на следующий год. Что касается проектирования, это у нас Хомутово школы и детские сады, а также Марково. Все остальные у нас в приоритетах в последующие годы", - сказал Дмитрий Горин, заместитель начальника комитета по социальной политике администрации Иркутского района.

Всего на строительство школ и детских садов необходимо более 10 миллиардов рублей.

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