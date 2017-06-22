виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+13
Пт
утро
+25/+27
Пт
день
+34/+36
Пт
вечер
+27/+29

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  60.0000
Евро/Рубль:
  66.7980

По данным ЦБР (2017.06.22)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июнь >
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 22.06.2017 (69.42)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Маргарита Кислицына

11 школ и 9 детских садов планируют построить в Иркутском районе до 2025 года

Опубликовано: 22.06.2017 16:59

Изображение В новых учреждениях образования нуждается Иркутский район. 20 соцобъектов появится там до 2025 года. Это 11 школ и 9 детских садов. Население с каждым годом растет. Как минимум три школы в ближайшие годы возведут в селе Хомутово.

За типовой возьмут проект школы в микрорайоне Эволюция. Проектировщик уже определил первый земельный участок. Сейчас там работают геодезисты. Своего первого звонка в Хомутово ожидают 2,5 тысячи детей. Новые средние учебные заведения также появятся в Грановщине, Марково, Дзержинске, Мамонах, Пивоварихе, Оёке и в Горяшино. "На этот год у нас запланировано завершение по Молодежному по школе, которое сейчас уже ведется. Также в июле планируем начать строительство в Горячих Ключах школы с переходом на следующий год. Что касается проектирования, это у нас Хомутово школы и детские сады, а также Марково. Все остальные у нас в приоритетах в последующие годы", - сказал Дмитрий Горин, заместитель начальника комитета по социальной политике администрации Иркутского района.

Всего на строительство школ и детских садов необходимо более 10 миллиардов рублей.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 2.1266829967499 Sec.