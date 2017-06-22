Автор: Внеш. корр.

Школьники в Баяндае могут остаться без учебного заведения

Опубликовано: 22.06.2017 16:54

Учебный год под угрозой срыва. Единственную школу в Баяндае закрывают по суду. Инженерно-технические исследования показали: здание аварийное.

Но ситуация осложняется тем, что эта школа - единственное учебное заведение в селе. Ближайшее находится на расстоянии 15 километров в другом населенном пункте. Но и та школа малокомплектная, вместить почти 600 учеников и около 50 учителей не будет никакой возможности. Представители администрации Баяндаевского района отмечают: учебный процесс могут организовать в третью, а то и четвертую смену. Что не может не отразиться на его качестве. "Такую массу учащихся, учителей ежедневно перемещать куда-то, конечно, нет никакой возможности. В самом райцентре было одно такое образовательное учреждение. У нас нет свободных площадей, где можно размещать детей без ущерба для учебного процесса. Мы находимся в таком тяжелом состоянии", - сообщил Василий Моноев, заместитель мэра Баяндаевского района по социальным вопросам.

Администрация района планирует подать апелляцию на решение суда. Ведь один из корпусов старой школы в ходе дополнительной проверки признали ограниченно годным. При соблюдении определенных условий, а они, по словам заместителя мэра района, вполне выполнимы, там можно организовать учебный процесс до окончания строительства новой школы.

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