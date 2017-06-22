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Автор:
Яна Романова

Депутаты Заксобрания посетили Киренский и Бодайбинский районы, поселок Мама

Опубликовано: 22.06.2017 16:06

На этой неделе депутаты Законодательного собрания посетили ряд социальных объектов и встретились с населением Киренского и Бодайбинского районов, поселка Мама.

В поездке участвовали спикер Сергей Брилка и депутаты областного парламента Борис Алексеев, Сергей Бабкин, Николай Труфанов. В Алексеевске Киренского района они осмотрели площадку строящегося спортивно-оздоровительного комплекса. На возведение в областном бюджете этого года предусмотрено 52 миллиона рублей. Планируется, что объект сдадут в эксплуатацию до конца 2017-го. Такой комплекс очень ждут в поселке.

А в местном детском саду требуется провести капитальный ремонт. По мнению Сергея Брилки, при наличии проектно-сметной документации объект может быть рассмотрен для выделения финансирования из областного бюджета в 2018 году.

На встрече с населением обсудили одну из насущных тем - организацию работы парома в межсезонье во время ледохода. Весной и осенью сообщение между поселком и Киренском нарушается. Вопрос депутаты взяли на парламентский контроль.

В поселке Мама Мамско-Чуйского района первым объектом у депутатов стала центральная котельная, которая снабжает теплом более 60% домов. Теплоузел нуждается в дорогостоящем ремонте. Денежных средств на это в местном бюджете нет. Необходим ремонт и котельной поселка Колотовка Витимского муниципального образования. Требуемая сумма на оба объекта - около семи миллионов рублей.

Остро стоит проблема с детскими садами, которых в поселке всего два. Об этом жители рассказали народным избранникам во время встречи. Люди поднимали вопросы сохранения аэропорта в поселке Мама, обслуживания аварийных электрических подстанций. Депутаты внимательно выслушали, мнения людей учтут в дальнейшей работе.



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