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Автор:
Марина Беклемишева

Проект "Байкал. Преображение" представят в Иркутской галерее современного искусства

Опубликовано: 22.06.2017 14:16

Изображение "Преображение" Даши Намдакова. Такого творчества известного скульптора иркутяне еще не видели. В Иркутской галерее современного искусства готовят выставку ювелирных изделий мастера. Образы, вдохновленные древностью, Байкалом и азиатскими легендами, воплощены в драгоценных металлах и камнях. Чему посвятил выставку Даши и почему экспозицию уже можно назвать уникальной?

Эти изделия трудно назвать украшениями. В витрины бережно укладывают, скорее, миниатюрные скульптуры, которые можно надеть на шею, палец или руку. Даши Намдаков и в ювелирном искусстве остается верен себе: он обращается к родным мотивам, создает целый мир, наполненный мифическими существами, азиатской загадочностью и мудростью Байкала. К слову, этот выставочный проект мастер посвящает как раз великому озеру, взрастившему талант художника. Экспозицию оформляет профессиональный флорист, сочетая ювелирные композиции с корой и ветвями деревьев, песком, листьями или мхом. "Некоторые вещи, вот ты ее берешь и даже не знаешь, как ее поставить, чтобы было видно все вообще. И нужно подобрать и листик с каким-то изгибом, и веточку с изгибом и ответвлением, чтобы можно было закрепить, как надо", - делится Анна Карбан, флорист.

Проект "Байкал. Преображение" - это более 60 композиций, созданных за полтора десятка лет. Среди них функциональные изделия: кольца, браслеты, броши и подвески. И мелкая пластика - ювелирные скульптуры. Такие, как этот замечтавшийся юный "Принц с соколом". Многие из произведений проехали по всему миру, были частью выставок Даши Намдакова в Нью-Йорке, Токио или Лондоне. И вот вернулись в место вдохновения. Практически домой.

Специально для этой выставки витрины в галерее выдвинули в середину зала, чтобы дать зрителям возможность рассмотреть изделия со всех сторон, а самим композициям предстать во всей красе не просто как ювелирное украшение, а как произведение искусства. А рассмотреть произведения точно стоит детально. Материалы, которые ювелиры обычно стараются не сочетать, у Намдакова существуют в абсолютной, будто вековой гармонии. Бронза и драгоценные камни, кость мамонта и дерево. "Для него металл, ценность металла драгоценного или ценность камня вторична, что противоречит самому духу ювелирного искусства. Важна эстетика, то есть конечный результат. Это постоянный эксперимент", - говорит Надежда Комарова, искусствовед, куратор проекта "Байкал. Преображение".

Увидеть, как выглядит "Вечность" в ювелирной трактовке Даши Намдакова и оказаться в мире золотых и бронзовых фантазий известного скульптора можно в галерее современного искусства с 24 июня. А сам мастер обещал приехать в Иркутск в сентябре.

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