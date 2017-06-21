Автор: Екатерина Лыкова

Из багажа иркутянки пропали ценные вещи

Опубликовано: 21.06.2017 18:21

Дама сдавала багаж, но обратно его получила не весь. Дорогое украшение пропало из чемодана у иркутянки - пассажирки рейса Пхукет-Иркутск. Есть и другие пострадавшие: кто-то не досчитался фотоаппарата, а кто-то чемодан получил открытым. Как такое могло произойти и что делать в подобной ситуации?

"Я открываю чемодан и понимаю, что украшения, которые в пакетик я сложила, они все разбросаны и вещи разбросаны. Понимаю, что нет моего колье, сразу обратила внимание, потому что все украшения лежали в коробочке красной", - рассказывает Юлия Кобелева.

Впечатление об отдыхе у иркутянки изрядно подпорчено. Из чемодана пропало украшение стоимостью почти 50 тысяч рублей. Нет и бижутерии. Девушка заволновалась, еще когда ждала багаж. Ее вещи пришли одними из последних. И главной ценности - дорогого сердцу колье - не было. "Оно было для меня очень ценным, я думала сохранить его и передавать по наследству. Я сразу же нашла полицию, человека ответственного за безопасность, сразу же сказала, что я хочу писать заявление. Меня спросили: вы точно хотите писать заявление? Потому что, как правило, это бесполезно. Я сказала, что я имею право разобраться", - говорит Юлия Кобелева.

Оказалось, что есть и другие пострадавшие. По словам Юлии, с этого же рейса пропал фотоаппарат, а у одной пассажирки чемодан пришел из багажного отсека открытым. Но все вещи оказались на месте. "Багаж у меня ехал в открытом виде по ленте, с него высыпались вещи, это видели все пассажиры. Чемодан был очень хорошо обмотан пищевой пленкой на много раз и сверху скотчем. От этой упаковки осталась четвертая часть", - сообщила Алла, пассажир.

С заявлением в полицию обратилась только Юлия Кобелева. "По данному факту проводится проверка, просмотрены камеры видеонаблюдения Иркутского аэропорта, опрошены грузчики, на данный момент хищение в здании аэропорта исключено. По одной из версий, хищение могло произойти на территории аэропорта Таиланда, нами все данные об этом преступлении будут направлены в Таиланд в целях проведения дальнейшей проверки", - сказала Раиса Силина, сотрудник пресс-службы Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

За этот год им поступило пять заявлений о багажных кражах. Расследования продолжаются. А чтобы избежать такой ситуации, ценные вещи рекомендуют брать в ручную кладь. Тем временем Юлия Кобелева планирует обратиться в аэропорт Иркутска, чтобы организация провела служебную проверку.

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