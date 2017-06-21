Автор: Маргарита Кислицына

Инвалиды просят милостыню и рискуют жизнью на городских дорогах

Опубликовано: 21.06.2017 18:14

Попрошайничают, рискуя не только своей жизнью. Инвалиды-колясочники буквально заполонили проезжие части в областном центре. Иркутяне активно обсуждают это в соцсетях, дополняя комментарии фото- и видеоматериалами. Для кого-то это люди, попавшие в беду, для кого-то - препятствие на пути. Ну а для инспекторов ГИБДД человек в инвалидном кресле среди автомобильного потока - нарушитель. Что грозит дорожным попрошайкам?

Байкальская, Советская, Ширямова. Они выбирают улицы с насыщенным движением, перекрестками и светофорами. Выкатываются прямо на проезжую часть. У каждого несколько историй о том, как стал инвалидом. А вот документов чаще всего нет. Рассказывают, в обмен на собранные таким способом деньги так называемые "работодатели" платят едой и ночлегом. Но автомобилисты, хоть и подают инвалидам милостыню, к их деятельности относятся негативно. Своим недовольством иркутяне делятся в социальных сетях.

- Перестаньте давать денег колясочникам, они и исчезнут с дорог. В том, что колясочники пасутся на самых оживленных магистралях, вина полностью автомобилистов.

- Вдруг инвалид поцарапает авто или разобьет коляской фару, как потом взыскивать ущерб с такого безногого инвалида?

- Сегодня из-за большого джипа выскочила девочка на "Ауди" и вот прямо чуть-чуть! Чувствую кто-то когда-то переедет такого экстремала на коляске!

- За последнюю неделю видел два раза. Они ниже видимости, и при маневре можно на него совершить наезд. Ну, я не думаю, что они по собственному желанию, мне кажется, их просто поставили туда. Мое мнение.

За неделю сотрудники правопорядка доставили в отделы 15 инвалидов-колясочников. Составили административный протокол. Провели профилактические беседы. Но эффект минимальный, колясочники снова возвращаются к привычному заработку.

- Набрал на два пирожка, бутылку воды, пачку сигарет, а пачка сигарет 100 рублей стоит. Вот. Немножко на баланс закинул. И на чекушку водки. Все.

- А еще пойдете?

- А куда деваться-то!

Сотрудники полиции уверены: инвалиды не только рискуют своей жизнью и подвергают опасности других участников движения. "Что касается правовой оценки этой ситуации, то здесь все очевидно. В соответствии с пунктом 4 правил дорожного движения РФ инвалиды могут следовать по краю проезжей части, если они создают помеху при движении на тротуаре. Но это движение должно осуществляться строго в попутном движении транспортных средств", - прокомментировал Герман Струглин, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.

Поэтому всех, кто увидит на дороге таких людей, просят обращаться в полицию. И по возможности сообщать время и место.