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Автор:
Анастасия Байдракова

"Спорт в лицах": Алексей Дудков

Опубликовано: 21.06.2017 18:03

Изображение Когда дух сильнее тела, рождается победа. В Иркутске впервые стартовали спортивные игры Сибирского федерального округа для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Парасибириада-2017 собрала участников из 11 регионов. Как спорт меняет жизнь, как стать победителем и повести за собой других? Об этом программе "Новости" рассказал член сборной Приангарья, дважды серебряный призер чемпионата России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Алексей Дудков.

Алексей Дудков, участник Парасибириады-2017: Вначале тяжелой атлетикой занимался, жим штанги, пауэрлифтинг. Год-два. Потом последние 4 года перешли на легкую атлетику. То есть мы, получается, первопроходцы развития в Иркутской области легкой атлетики среди инвалидов-колясочников.

За четыре года четыре чемпионата России по легкой атлетике. И если на первом Алексей остановился в шаге от призов - стал четвертым, то в дальнейшем своего шанса не упускал. Два серебра и бронза в толкании ядра. Выполнил норматив мастера спорта.

Алексей Дудков: Эмоции прямо захлестывают, конечно. Приезжаешь, эта вот конкуренция сама, переживания, кто справится с переживаниями, тот и сильнее, побеждает. С волнением, главное, справиться. Спорт, прежде всего, это сила духа, сила воли, характера. Стремление к победе постоянно. Через это чувствуешь даже себя как-то легче, здоровье у тебя сразу наполняется жизненной энергией, прямо плещет так все.

Алексей живет в Заларях. Жителей своего поселка и района он активно приучает к спорту. Команда уже занимала первые места на областных соревнованиях.

Алексей Дудков: Некоторые люди были - просто из дома не вырвать. "Как я пойду, да я на коляске, мне стыдно, я стесняюсь…" Попробовал один раз человек - больше не может от этого отказаться. То есть постоянно звонит, спрашивает, а когда еще соревнования будут, а когда поедем куда-нибудь? Стали везде ездить, и сейчас сам в магазин уже кто-то ходит, кто-то в парикмахерские сам стал ходить постригаться. На машинах стали чаще выезжать, покупают машины себе, ставят ручное управление.

Когда увлекся легкой атлетикой, пауэрлифтинг Алексей тоже не бросил. Этой весной стал первым в Иркутской области, результат в жиме - 165 килограммов. А тем, кто еще не решился пойти в спортзал, советует: не ждите, действуйте.

Алексей Дудков: Надо сделать первый шаг. Самое главное - выйти из дома, прийти на стадион, просто даже посмотреть, как это делается правильно, напитаться энергией вот этой, силой, которую мы несем. Я думаю, все получится. Если попробовать - все получится. Я тоже раньше думал: как это, толкнуть ядро за 9-10 метров? А сейчас тренируюсь, и все получается, все реально.

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