Автор: Альфия Еремеева

В Приангарье пришла жара - специалисты прогнозируют чрезвычайную пожароопасность

Опубликовано: 21.06.2017 17:29

Осторожно, жаркое лето! 37 градусов тепла прогнозируют в Иркутской области в ближайшие дни. Самый пик высоких температур ожидают в южных, северных и верхнеленских районах. Только на западе возможны небольшие дожди и грозы.

Небывалая жара может повлиять на возникновение новых возгораний в лесах. В регионе прогнозируют высокую и чрезвычайную пожароопасность. Добавляют работу огнеборцам и те, кто поджигает тополиный пух. Первые случаи уже зарегистрировали в Иркутске. Результаты такой шалости бывают катастрофическими. Пламя легко может перейти на жилые постройки.

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