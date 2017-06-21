Автор: Клим Куликов

Пятую Парасибириаду впервые принимает Иркутск

Опубликовано: 21.06.2017 17:26

Парасибириада - масштабные состязания. Победители получают путевку на чемпионат России. Так что соревновательные дни в Иркутске будут жаркими не только в прямом, но и в переносном смысле. Сегодня разыграли комплекты наград в метании копья, толкании ядра, заезде на колясках и эстафете. Какие еще виды спорта, кроме легкой атлетики, ждут своих победителей, расскажем в следующем материале.

Пока весь мир бойкотирует паралимпийскую сборную России, здесь, в центре страны, начались не менее значимые соревнования для людей с ограниченными возможностями. Пятую Парасибириаду впервые принимает у себя Иркутск. "Сейчас весь акцент на внутренние мероприятия. Это очень важно для паралимпийцев, чтобы у них была мотивация. Парасибириада - это бренд. Не в одном федеральном округе. Это место, где соревнуются именно субъекты нашего Сибирского округа", - говорит Илья Резник, министр спорта Иркутской области.

В Иркутск съехались 124 спортсмена из 11 сибирских регионов. Не смогли принять участие только новосибирцы: поздно подали заявку. С каждым годом престиж Парасибирады растет. "Если сравнивать первые Парасибирады, количество участников гораздо больше. Это говорит о том, что люди изменили свое отношение к себе и окружающая среда тоже изменила отношение, стала более доброжелательной", - отметила Валентина Вобликова, заместитель председателя правительства Иркутской области.

Программа Парасибириады представлена большим количеством видов спорта: легкая атлетика, волейбол, дартс, настольный теннис, пауэрлифтинг, шашки. Команда Приангарья участвует во всех соревнованиях. В составе нашей сборной серебряные и бронзовые призеры чемпионатов и Кубков России. В прошлом году в Красноярске иркутяне стали третьими. В этом году сборная Иркутской области также в фаворитах, на нас равняются. "Мы же тоже смотрим, как регионы развиваются по всему Сибирскому округу. И я вижу, что благодаря таким спортивным мероприятиям идет уже подготовка к следующим спортивным мероприятиям", - сказал Алексей Маслов, член сборной республики Хакасии.

Завтра в ФОКе микрорайона Юбилейный начинаются самые зрелищные состязания. Традиционно все внимание будет приковано к сидячему волейболу и настольному теннису. А сама Парасибирада завершится 23 июня.