виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+19
Чт
утро
+22/+24
Чт
день
+30/+32
Чт
вечер
+24/+26

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  58.5786
Евро/Рубль:
  65.3210

По данным ЦБР (2017.06.21)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июнь >
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 21.06.2017 (74.2)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Клим Куликов

Пятую Парасибириаду впервые принимает Иркутск

Опубликовано: 21.06.2017 17:26

Изображение Парасибириада - масштабные состязания. Победители получают путевку на чемпионат России. Так что соревновательные дни в Иркутске будут жаркими не только в прямом, но и в переносном смысле. Сегодня разыграли комплекты наград в метании копья, толкании ядра, заезде на колясках и эстафете. Какие еще виды спорта, кроме легкой атлетики, ждут своих победителей, расскажем в следующем материале.

Пока весь мир бойкотирует паралимпийскую сборную России, здесь, в центре страны, начались не менее значимые соревнования для людей с ограниченными возможностями. Пятую Парасибириаду впервые принимает у себя Иркутск. "Сейчас весь акцент на внутренние мероприятия. Это очень важно для паралимпийцев, чтобы у них была мотивация. Парасибириада - это бренд. Не в одном федеральном округе. Это место, где соревнуются именно субъекты нашего Сибирского округа", - говорит Илья Резник, министр спорта Иркутской области.

В Иркутск съехались 124 спортсмена из 11 сибирских регионов. Не смогли принять участие только новосибирцы: поздно подали заявку. С каждым годом престиж Парасибирады растет. "Если сравнивать первые Парасибирады, количество участников гораздо больше. Это говорит о том, что люди изменили свое отношение к себе и окружающая среда тоже изменила отношение, стала более доброжелательной", - отметила Валентина Вобликова, заместитель председателя правительства Иркутской области.

Программа Парасибириады представлена большим количеством видов спорта: легкая атлетика, волейбол, дартс, настольный теннис, пауэрлифтинг, шашки. Команда Приангарья участвует во всех соревнованиях. В составе нашей сборной серебряные и бронзовые призеры чемпионатов и Кубков России. В прошлом году в Красноярске иркутяне стали третьими. В этом году сборная Иркутской области также в фаворитах, на нас равняются. "Мы же тоже смотрим, как регионы развиваются по всему Сибирскому округу. И я вижу, что благодаря таким спортивным мероприятиям идет уже подготовка к следующим спортивным мероприятиям", - сказал Алексей Маслов, член сборной республики Хакасии.

Завтра в ФОКе микрорайона Юбилейный начинаются самые зрелищные состязания. Традиционно все внимание будет приковано к сидячему волейболу и настольному теннису. А сама Парасибирада завершится 23 июня.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5508828163147 Sec.