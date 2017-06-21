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Автор:
Ирина Белогривая

Иркутяне вспоминают Виктора Цоя

Опубликовано: 21.06.2017 17:19

Изображение Легенде русского рока Виктору Цою сегодня исполнилось бы 55 лет. Лидер группы "Кино" - отдельная эпоха в истории отечественной музыки. Его песни до сих пор поют. Причем люди разных поколений. Творчество Цоя вне времени. А 27 лет назад состоялся единственный в Иркутске концерт Виктора Цоя.

Трибуны стадиона "Труд" были заполнены до отказа. Притом, что рекламы концерта в городе почти не было. Не успели. Ведь Иркутск был запасным вариантом. Из-за отмены выступления в Барнауле музыканты приехали к нам. На трибунах было 20000 зрителей. "Это было очень знаковое событие. Я вам даже скажу, что те, кому не достались билеты, например, мой одноклассник Вадим Белинский - знаменитый капитан "Иркутских декабристов", он слушал концерт с крыши девятиэтажки на улице Терешковой. То есть это говорит о том, какая это была популярность и какой масштаб ее был у группы "Кино" и Виктора Цоя", - говорит Константин Поздняков, историк.

Подступиться к Виктору Цою и взять автограф было практически невозможно. Тем, кому удалось получить заветную подпись, хранят ее как реликвию. Для историка Константина Позднякова Виктор Цой подписал пластинку.

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