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Автор:
Марина Беклемишева

В Иркутском ТЮЗе открылась третья режиссерская лаборатория

Опубликовано: 21.06.2017 17:16

Изображение Пять театральных эскизов. В Иркутском ТЮЗе началась третья режиссерская лаборатория, которую в этом году посвятили Александру Вампилову. Пять молодых мастеров ставят отрывки из произведений драматурга. Чтобы показать, на что способны, у них есть всего три дня. А затем свои эскизы они представят публике. Именно зрители выберут лучшую постановку. Каким видят Вампилова молодые режиссеры?

Они по слову разбирают вампиловские тексты, открывая в них и за ними новые смыслы. Пять творческих групп, каждая со своим режиссером, работают на разных площадках иркутского ТЮЗа. На большой сцене репетируют "Прошлым летом в Чулимске", в буфете вчитываются в пьесу "Дом окнами в поле", а в служебном помещении разгораются споры об "Утиной охоте".

На режиссерскую лабораторию в этом году заявки прислали 20 молодых мастеров. Честь поставить отрывок по произведениям Вампилова выпала пяти: трем москвичам, улан-удэнцу и омичу. У каждого свой взгляд на творчество Вампилова. " После Чехова вампиловское время в театре началось, в российском. Он написал такого человека, который не умирает. Как Дон Кихот", - считает Артем Баскаков, режиссер, г.Улан-Удэ.

Противоположны мнения и об актуальности вампиловских пьес, и об их месте в сердце современного человека.

Галина Зальцман, режиссер, г.Москва: Сегодня в современном мире человек теряет веру в справедливость и в то, что возможно каким-то образом влиять на мир, потому что он становится сильнее нас. И непонятно, что ты должен делать: оставаться человеком и пытаться что-то доказать, строить свой палисадник, вечно надеяться, что люди начнут обходить. Или опускать руки.

Иван Миневцев, режиссер, г.Москва: Я-то как раз его не считаю современным человеком. Я делаю "Старшего сына". Эту ситуацию сегодня представить крайне сложно. Почему-то человек пустил чужих людей в дом, поверил им. Это абсолютно вечная история, так же точно, как вечна история "Утиной охоты", "Прошлым летом в Чулимске". И именно поэтому он классик.

Каждый мастер выбрал себе отрывок из пьесы, набрал артистов из труппы ТЮЗа. На подготовку театральных эскизов всего три дня. Декорации импровизированные, из того, что есть в ТЮЗе. Уже в субботу отрывки увидят зрители и выберут лучший. Он и станет полноценным спектаклем в театре, который носит имя великого драматурга.

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