Автор: Альфия Еремеева

Ход строительства школ и детских садов обсудили депутаты Иркутска

Опубликовано: 21.06.2017 17:10

Места хватит всем детям Иркутска. Ход строительства новых школ и детских садов обсудили сегодня на депутатских слушаниях в думе Иркутска. С 1 сентября заработают сразу три новых заведения.

Это самая большая в области школа "Эволюция" в микрорайоне Ново-Ленино, основной корпус школы №64 на улице Гидростроителей и блок для начальных классов школы №66 в предместье Рабочее. Там сейчас прокладывают внутренние сети связи, электро- и водоснабжения. Идет благоустройство территории. А скоро приступят к монтажу технологического оборудования в пищеблоке. Новое помещение сможет принять 250 учеников. Дети из других районов также могут рассчитывать на дополнительные места. Новые школы построят в Академгородке и микрорайоне Лесной. "График отработан, график всем депутатам был представлен. Нам был представлен проект на много лет вперед для того, чтобы решить проблему обеспечения детей обучением в одну смену. И вот сейчас мы двигаемся по плану. Депутаты отслеживают, выносят вопросы на депутатские слушания, на комиссии вопросы выносятся", - сказала Антонина Корочкина, депутат думы г.Иркутска.

Так, сегодня депутатам сообщили: по трем детским садам ведутся торги. Еще для четырех дошкольных учреждений полностью готова проектная документация. Сейчас в Иркутске нет очереди среди детей от 3 до 7 лет. Теперь нужно обеспечить местами самых маленьких жителей Иркутска. Кроме того, федеральный центр поставил задачу до 2020 года перевести все начальные классы на обучение в одну смену. К 2025 году так должны учиться все школьники.

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