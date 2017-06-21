Приангарье в числе наиболее успешных регионов

По данным ЦБР (2017.06.21)
Выпуск новостей за 21.06.2017 (74.2)
Одна из четырех лучших в стране. Иркутская область вошла в число наиболее успешных регионов России. Такие данные приводит институт "Центр развития" национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".
Его эксперты проанализировали экономическую активность субъектов Российской Федерации. По данным исследования, по итогам с февраля по апрель в Приангарье выросли показатели по всем пяти отраслям экономики: промышленность, строительство, розничная и оптовая торговля, платные услуги. Такими же успехами могут похвастаться только Воронежская, Тюменская и Кемеровская области.