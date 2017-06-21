Автор: Маргарита Кислицына

Ученые сняли на видео медведей, собирающих цветы

Опубликовано: 21.06.2017 17:03

Тайная жизнь диких животных. Уникальное видео о жизни бурых медведей удалось снять сотрудникам Байкало-Ленского заповедника. На кадрах животные играют и даже собирают цветы. Запечатлеть косолапых удалось при помощи квадрокоптера.

Сами ученые находились в этот момент на судне, на расстоянии 200 метров от берега. Уже точно известно, что сейчас на охраняемой территории живут 6 взрослых и 5 маленьких хищников. В этом году у большинства самок по 2-3 медвежонка, что говорит о хорошей популяции. Учет медведей будет продолжаться до конца июня.

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