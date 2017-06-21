Иркутяне жалуются на частный собачий приют

По данным ЦБР (2017.06.21)
Выпуск новостей за 20.06.2017 (67.06)
Собаки воют так, что впору выть самим. Жители частного сектора в Октябрьском районе Иркутска больше не в силах терпеть соседство с частным собачим приютом. Их мольбы о помощи соответствующие инстанции будто стараются не слышать уже на протяжении пяти лет. Как получилось, что собачий вой заглушил крики о помощи?
Эти друзья человека со временем стали врагами всех соседей. Жители частного сектора в Октябрьском районе Иркутска больше не в силах терпеть подобное соседство с четвероногими. В дворе их проживает 25 голов. И каждая норовит облаять проходящих мимо людей. К тому же, по словам проживающих на этой улице людей, неприятный запах давно вышел за пределы частной собственности этого частного приюта для бездомных животных.
За деревянным забором содержатся в основном раненые и покалеченные четвероногие. Те, кого подобрали на дороге после неудачной встречи с автотранспортом, а кого и вовсе намеренно избили. Приносят животных активно. Некоторых после выздоровления отдают, а другие остаются доживать век собачий. И так уже пятый год. Но, по словам собственника, проблемы с соседями начались внезапно и не так давно.
- Год точно жалуются.
- Сколько собак?
- 25 собак.
- Они на передержке?
- Инвалиды. Ничего незаконного в этом нет.
- Постановление получали?
- Предписание было, но я его не читал. Там: надо расселить собак.
- Если придется, есть куда расселять?
- Нет. Представьте, если 25 собак здесь выпустить.
Возможности перевозить животных у хозяев нет. Нет денег и для строительства специальных вольеров. Раздать собак и кошек в добрые руки и рады, но желающих пока нет. Между тем количество четвероногих постояльцев только растет.
По рассказам собственника, приют относится к общественной организации "Зоозабота" в Иркутске. Однако там о таком приюте и не подозревают. Проблему беспокойного соседства может решить участковый, но пока собачий вой, видимо, звучит гораздо громче, чем жалобы соседей на нарушение закона о тишине.