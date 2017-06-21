Автор: Маргарита Кислицына

В Приангарье стартует Всероссийская программа лояльности доноров

Опубликовано: 20.06.2017 17:54

Мобильные привилегии для иркутских доноров. Ежегодно 20 тысяч жителей региона сдают кровь на станциях переливания и помогают совершенно незнакомым людям. Этим летом для них начинает действовать программа лояльности. Что это значит, расскажем далее.

Привычная процедура. Кровь Вадим Кушнаров сдает уже в десятый раз. Здоровье и желание помочь другим - все, что нужно, чтобы стать донором, считает молодой человек. "Это же помощь для людей, для больных. Ну и очень хорошая поддержка государства для доноров. Это оплачиваемые два отгула, денежная компенсация", - говорит Вадим Кушнаров, донор крови.

А теперь еще и дополнительные бонусы. В Приангарье, как и в других регионах страны, стартует Всероссийская программа лояльности доноров. Как это работает? После сдачи крови волонтеру присваивают уникальный 16-значный код. Его можно получить в регистратуре. Далее вводим его на сайте donorsapiens.yadonor.ru и получаем доступ к привилегиям. Это могут быть скидки, купоны на продукцию и услуги и даже подарки. А для тех, кто не представляет свою жизнь без гаджетов, вскоре запустят официальное мобильное приложение службы крови. Сейчас проект в разработке. "Можно посмотреть карту партнеров по конкретному городу, что ближе, куда обратиться, что интересно. Информирование о том, что срок купона кончается, потому что после сдачи только два месяца действует. Различные новости", - сообщил Евгений Розник, программист.

А еще приложение подскажет, где находится ближайшая станция переливания, рассчитает следующую дату сдачи, объяснит, где и кому нужна кровь. Ежегодно в эритроцитах, тромбоцитах, плазме и других компонентах крови нуждаются тысячи жителей Приангарья. Для многих по медицинским показаниям переливание - это единственный шанс выжить. "В Иркутской области все медицинские организации обеспечиваются компонентами крови в полном объеме, сколько необходимо. Более того, мы разработали систему запасов, благодаря чему всегда есть компоненты крови. Если говорить об эритроцитах, то их 5-7-дневный запас. Если говорить о плазме, то не менее месячного запаса", - рассказал Максим Зарубин, главный врач Иркутской областной станции переливания крови.

Мобильное приложение службы крови запустят уже этим летом. Но программа лояльности уже начала действовать. Подключиться к движению может любая коммерческая организация.