Автор: Екатерина Лыкова

Выпускникам Иркутской области вручили золотые медали

Опубликовано: 20.06.2017 17:28

Лучшие из лучших. Выпускникам Иркутской области вручили золотые медали "За высокие достижения в обучении". Это ученики школ, лицеев и гимназий. В этом году получили высшую награду более 600 человек.

Они сумели и в девятом, и в одиннадцатом классе получить все пятерки. Ну и, конечно, успешно сдали единый государственный экзамен. Сейчас в Приангарье 14 результатов на сто баллов. Отличный результат смогли достичь в информатике, математике, физике и литературе. А некоторые ученики успевали получать серьезные награды в спорте. "Я участвовала во многих соревнованиях по футболу. Первые из них - это город Геленджик, мы заняли второе место, это всероссийские соревнования. А вот самые крайние - это на острове Хайнань. Проходили международные игры, мы заняли первое место, но, помимо этого, я успеваю в школе, не забрасываю учебу", - рассказала Анастасия Бурцева, выпускница, с.Мамоны.

Губернаторский бал собрал учеников из 40 муниципальных образований. Самым золотым стал город Иркутск. В городе оказалось больше всего медалистов. После награждения ученики по традиции отправились на Вечный огонь, чтобы отдать дань погибшим в Великой Отечественной войне.

Изображения новости