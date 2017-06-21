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Автор:
Виктория Малая

Детские хирурги Ивано-Матренинской больницы получили главную медицинскую премию страны

Опубликовано: 20.06.2017 17:25

Изображение Награду "За создание нового метода лечения" вручили в Москве на ежегодной церемонии. Методика, которую разработали наши врачи, позволяет избежать хирургического вмешательства и сохранить жизненно важный орган - селезенку. Обо всем подробнее в следующем материале.

На сцене детские врачи из Ивано-Матренинской больницы под руководством хирурга Владимира Подкаменева. Именно он рискнул внедрить в жизнь метод лечения, который раньше казался невозможным. При травмах или полном разрыве селезенки этот орган у ребенка удаляли полностью. Иркутские хирурги приняли решение его оставить. Непрерывное наблюдение за пациентом показало: через шесть часов кровотечение останавливается само, а уже через две недели ребенка можно выписывать. Внедрить такой метод сложно, в том числе психологически. "Важно преодолеть стереотипы клинического мышления у людей. Остается еще страх, что кровь в животе, как можно не оперировать. Даже врачи не понимают: ну как, кровь в животе, а вы не оперируете ребенка? Вот доказали, что можно не оперировать и безопасно. Дело в том, что происходит рассасывание крови, биологически нормальная жидкость в животе, в стерильных условиях находится. Хорошо рассасывается и никаких последствий не остается у ребенка", - комментирует Владимир Подкаменев, хирург ИМДКБ, заведующий кафедрой детской хирургии ИГМУ.

В основном травмы и разрывы селезенки случаются при ДТП или занятиях экстремальными видами спорта. Например, когда в моду вошел паркур, дети с такими травмами в больницу поступали постоянно. Жить без селезенки можно, но последствий для здоровья не избежать. Это главный орган иммунитета, потеря которого увеличивает риск пневмонии или мгновенного сепсиса. "Селезенка - это орган, важный именно для ребенка. Чем старше человек, тем больше селезенка утрачивает свою функцию, именно вот эту, иммуномодулирующую. В последующем она уже не играет такой роли", - объясняет Оксана Кондрашина, заведующая отделением анестезиологии и реанимации Ивано-Матренинской детской клинической больницы.

Две недели в больнице и еще несколько месяцев наблюдений, и пациент может возвращаться к прежней жизни. "Он приходит на контроль через месяц, через шесть месяцев, через год. Мы отслеживаем состояние самой селезенки. Что она восстановились, восстановился кровоток, это мы можем отследить посредством ультразвукового исследования. В последующем у него никаких ограничений в плане занятий спортом, физической нагрузки. Обычный образ жизни ведет", - говорит Николай Михайлов, заведующий отделением эндоскопии и ультразвуковой диагностики Ивано-Матренинской детской клинической больницы.

Саму премию за создание нового метода лечения в Москве вручают уже 17 лет подряд. Владимир Подкаменев получает ее второй раз. В 2006 году заслуженный врач России стал лауреатом в номинации "Уникальная операция".

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