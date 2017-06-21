Автор: Альфия Еремеева

Долгожданный ремонт начался на улице Челябинской в Иркутске

Опубликовано: 20.06.2017 17:20

Дорогу не приводили в порядок лет 15. Там даже не было асфальта. А лужи после проливных дождей становились настолько глубокими, что водители теряли там номерные знаки своих машин. Улица превращалась в своеобразное бюро находок оторванных запчастей. Состояние "до ремонта" оценила съемочная группа.

- Самая плохая дорога в Иркутске.

- Это разве дорога? Это направление.

- Каждый год размывает по весне.

- Весной здесь вообще ямы такие... Убогая дорога, делать надо!

Так думает каждый, кто заезжает на улицу Челябинская. А маршрут популярный: здесь находится отдел ГИБДД, торговые склады, базы. Жалобы на состояние покрытия были у всех. В этот строительный сезон проблему должны полностью решить. Отремонтировать предстоит больше трех тысяч квадратных метров, от пересечения с улицей Марии Цукановой и до здания ГИБДД.

Уже сегодня вечером Челябинскую перекроют. Ограничение будет действовать до конца июля. Работы много: нужно заменить основание, уложить синтетический материал и щебень, а поверх него два слоя асфальта. Для пешеходов сделают удобный тротуар. "Особенность этой улицы еще в том, что она "в нулях", так скажем. Т.е. она горизонтальная и очень проблематичный здесь отвод воды. Т.к. здесь нет ливневой канализации, здесь предусмотрено устройство пяти дренажных колодцев, которые будут устроены для сбора дождевых вод", - сообщил Андрей Пономарев, начальник цеха общестроительных работ МУП "Иркутскавтодор".

Вместе с Челябинской частично закрывают улицу Баррикад, от Братской до Напольной. Там тоже появится новое покрытие и тротуары. Горожан просят заранее планировать маршруты поездок и с пониманием отнестись к ремонту.

узнать о том, на каких улицах он проходит, можно на сайте городской администрации. На специальной карте указан объем работ на каждом участке - всего их 25. А с сегодняшнего дня в онлайн-режиме доступен ремонт Покровской развязки. Кстати, следить за преображением улиц лучше ночью. Именно в это время выполняют основную работу.

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