Автор: Виктория Малая

Педагога из Шелехова никто не увольнял

Опубликовано: 20.06.2017 17:13

"Шелеховскую учительницу уволили после разговора с Путиным" - такое сообщение появилось в соцсетях сегодня. Мы лично связались с Аленой Остальцовой, девушка опровергла информацию.

Она рассказала, что в ее школе действительно уже побывала прокуратура и проверила работу учреждения. Правда, на зарплате молодого специалиста это так и не сказалось. "Пока ничего не изменилось, надеюсь, что изменится. Прошла какая-то проверка, документы в порядке. А вот зарплату пока никто не поднял. Поднимут ли, не знаю, но надеюсь на это очень", - сказала Алена Остальцова, учительница начальных классов школы №5 г.Шелехова.

С вопросом "как прожить на зарплату молодого учителя?" девушка обратилась к главе государства во время прямой линии. Педагог рассказала, что ни разу не получала больше 16,5 тысяч рублей в месяц. Глава государства пообещал обратить внимание на эту проблему, а также помочь девушке адресно.

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