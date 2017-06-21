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Автор:
Ирина Белогривая

Сергей Меняйло принял участие в работе совета по вопросам кадровой политики

Опубликовано: 20.06.2017 17:07

Изображение Обсуждали, как эффективно формировать резерв управленческих кадров. Ведь профессионализм управленцев - это едва ли не главное условие успешной деятельности власти, причем всех уровней. Как отметил полпред президента, госслужащие должны не только оперативно принимать рациональные решения и нести за них ответственность, но и быть внимательными к нуждам людей.

"Перед нами стоят масштабные задачи. И их решения требуют качественных и принципиальных изменений в социально-экономической и общественно-политической сферах. На это направлены стратегические инициативы президента РФ, содержащиеся в ежегодном послании президента, в майских указах, решения по итогам государственных советов, поручениях главы государства", - отметил Сергей Меняйло, полномочный представитель президента РФ в СФО.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подчеркнул, что для региона в числе приоритетных правильная работа по отбору и подготовке кадров. Ежегодно государственные служащие проходят курсы повышения квалификации. Также особое внимание уделяют борьбе с коррупцией. Власть, по словам губернатора, должна быть максимально прозрачной. "На официальном портале Иркутской области, сайте аппарата губернатора, также сайтах исполнительных органов государственной власти региона есть раздел "Противодействие коррупции". Там размещается вся актуальная информация по этой теме, а также проекты нормативно-правовых актов. 80 проектов прошли таким образом независимую антикоррупционную экспертизу", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Прямо с заседания полпред президента и губернатор отправились в Ольхонский район. Там сейчас работает очередная смена молодежного форума "Байкал". Как подчеркнул Сергей Меняйло, работа с молодежью - важное направление. Ведь одна из задач кадровой политики - воспитать достойную смену.

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