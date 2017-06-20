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Автор:
Анастасия Байдракова

Энтеровирусная инфекция в "Орленке", лагерь закрыли

Опубликовано: 20.06.2017 14:12

Изображение Отдых закончился в инфекционной больнице. Четверо детей в спортивно-оздоровительном лагере "Орленок" Шелеховского района заболели энтеровирусной инфекцией. Двоих госпитализировали.

Сотрудники Роспотребнадзора провели расследование, анализ выявил вирус еще у 6 человек. По заключению специалистов, в лагере не обеспечили полную изоляцию заболевших, дезинфекцию провели небрежно. Это стало причиной распространения инфекции. Лагерь закрыли, детей и работников отправили по домам. За их состоянием наблюдают врачи по месту жительства.

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