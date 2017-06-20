Автор: Ирина Белогривая

Всех людей из Бубновки расселят до 30 сентября

Опубликовано: 20.06.2017 14:10

Полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло побывал в Киренске, где на месте посмотрел, как организована работа по ликвидации последствий пожаров, а также пообщался с погорельцами.

Первым делом на встречу с погорельцами. Пункт временного размещения в Киренском профессионально-педагогическом колледже. Всех пострадавших разместили с максимально возможным комфортом. Дети прошли медосмотры, чтобы поехать в оздоровительный санаторий "Усть-Кут". Завтра уже начинается смена. Сейчас самый главный вопрос: когда дадут новое жилье? Срок, обозначенный президентом, 30 сентября. Но у многих семей есть дети, которым нужно вовремя начать учебный год. Буквально через неделю с погорельцами проведут встречи. На них разъяснят порядок и точные сроки расселения в каждом конкретном случае. "У нас завершена выплата из федерального, из областного бюджета, из резервных фондов тем, кто погорел в конце апреля. Это не только здесь, в Бубновке, но и по другим районам Иркутской области. Закончена инвентаризация тех возможных домов в южной части региона, которые близки к завершению и точно будут готовы к концу сентября этого года", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Погорельцам предлагают варианты жилья в Иркутском и Ангарском районах, в Шелехове. Расселить - это лишь малая часть проблем, отметил Сергей Меняйло. Основная работа предстоит по ликвидации поселка Бубновка. Сегодня региональные власти ждут соответствующего постановления федерального правительства, чтобы тем, чьи дома уцелели, тоже выделить жилищные сертификаты. "Если по погорельцам деньги есть и понятно, то по всем остальным все будет известно после соответствующего постановления правительства. Это соответствующая сумма из федерального бюджета. И времени остается мало", - заявил Сергей Меняйло, полномочный представитель президента РФ в СФО.

В любом случае, заверил полпред, каждый, кто уедет из Бубновки, помощь получит в полном объеме до 30 сентября. Сейчас главное - сделать это максимально быстро и четко. Для чего Сергей Меняйло поручил составить детальный план-график. Контролировать его обещал лично.

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