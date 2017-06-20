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Автор:
Клим Куликов

Спортобзор

Опубликовано: 20.06.2017 13:58

Изображение Иркутянин стал самым сильным пауэрлифтером в мире, а футболисты "Байкала" были буквально растоптаны соперником в Красноярске. Об успехах и провалах наших спортсменов в традиционном спортивном дайджесте.

Иркутянин Виталий Морозевич одержал победу и установил рекорды на первенстве мира по классическому троеборью. Соревнования проходят в Минске. Спортсмен в весовой категории свыше 120 кг показал рекордный результат в сумме троеборья – 803 кг, а также в приседе 278 кг. При этом в жиме лежа его показатель 215 кг, а в тяге - 310. Второе место в этой весовой категории занял Андрей Родный из Великобритании. Призовую тройку замкнул американец Карл Верда.

Воспитанник иркутского футбола, уроженец Улан-Удэ Владимир Гранат сменил команду. "Ростов" и "Рубин" договорились о трансфере защитника. В прошедшем сезоне игрок провел 12 матчей в чемпионате России. Гранат пропустил большую часть сезона из-за перелома ключицы.

В продолжение футбольной темы. Футболисты "Байкала" вылетели из Кубка Сибири. В 1/4 финала иркутяне встречались с красноярским "Рассветом-Реставрация". Первая встреча закончилась разгромом иркутян - 7:1. В принципе и ответная игра подтвердила беспомощность "Байкала". Уже в первом тайме счет был 6:0, а сам матч завершился 10:0 - победа красноярцев.

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