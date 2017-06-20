Автор: Маргарита Кислицына

Первый фестиваль йоги пройдет в Приангарье

Опубликовано: 20.06.2017 13:56

Путь к самопознанию с видом на байкальский рассвет. Первый фестиваль йоги пройдет в Приангарье с 11 по 13 августа. Огромные павильоны для занятий установят прямо на берегу Байкала в долине Изобилия "Иден-Гол" в районе поселка Большое Голоустное.

8 именитых преподавателей, среди которых известный практикующий йог из Москвы Александр Дудов, помогут пройти 8 ступеней йоги. Организаторы призывают к участию как уже опытных практиков, так и новичков и даже детей. Для них организуют отдельную площадку под контролем педагогов и аниматоров. В программе для взрослых 39 часов йоги практически в режиме нон-стоп. "Фестиваль обычно подразумевает набор каких-то мастер-классов. Мы решили уйти глубже. Мы решили провести фестиваль в форме такого интенсива, когда один класс перетекает в другой, чтобы получилась такая целостная программа. Если мы ведем людей к целостности, к такой внутренней целостности, естественно, мы и представляем это в такой форме", - сказала Надежда Лаврухина, руководитель Байкальской академии йоги.

Сопровождать занятия будет этническая музыка артистов из Новосибирска и Красноярска. Узнать подробную информацию о фестивале и зарегистрироваться можно на сайте www.baikalyogafest.ru. Правда, состав участников ограничен. Не более 100 взрослых и 50 детей.