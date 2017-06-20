Автор: Алексей Келэвро

В Иркутске задержаны поджигатели автотранспорта

Опубликовано: 20.06.2017 13:48

Юных, но уже опытных поджигателей автотранспорта поймали полицейские в Иркутске. Известно, что 5 июня молодые люди сожгли "Ауди" шестой модели в микрорайоне Юбилейный. Криминальные подвиги 20-летних пироманов зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Молодых людей задержали, они уже дают признательные показания. Следователям предстоит выяснить причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям. Известно, что задержанных уже привлекали по статье "Сбыт и производство наркотиков". Также один из подозреваемых был осужден за умышленный поджог авто.