В Иркутске задержаны поджигатели автотранспорта

По данным ЦБР (2017.06.20)
Выпуск новостей за 19.06.2017 (64.52)
Юных, но уже опытных поджигателей автотранспорта поймали полицейские в Иркутске. Известно, что 5 июня молодые люди сожгли "Ауди" шестой модели в микрорайоне Юбилейный. Криминальные подвиги 20-летних пироманов зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Молодых людей задержали, они уже дают признательные показания. Следователям предстоит выяснить причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям. Известно, что задержанных уже привлекали по статье "Сбыт и производство наркотиков". Также один из подозреваемых был осужден за умышленный поджог авто.