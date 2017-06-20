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Автор:
Маргарита Кислицына

Золотых медалистов поздравил мэр Иркутска Дмитрий Бердников

Опубликовано: 19.06.2017 18:48

Изображение "Надежда нации-2017". Лучших выпускников сегодня чествовали в Иркутске. Героями праздника стали 315 золотых медалистов из 60 школ. Среди них победители олимпиад, конкурсов спортивных состязаний.

Торжественная церемония прошла прямо на берегу Ангары. Памятные статуэтки выпускникам вручил мэр города Дмитрий Бердников. И пожелал отличникам и дальше сохранять в себе активную жизненную позицию и всегда помнить о своей школе. "Ребята, не пасуйте перед трудностями. Улучшайте пространство вокруг себя, мир, в котором вы живете. И тогда все у вас получится", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

В этом году школы областного центра закончили более трех тысяч учеников. Кстати, больше всего золотых медалистов воспитали в третьем иркутском лицее и 25-й гимназии.

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