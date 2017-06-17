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Автор:
Яна Романова

Международный этнокультурный фестиваль "Ёрдынские игры" завершился

Опубликовано: 19.06.2017 17:52

Изображение В этом году фестиваль прошел в шестой раз у подножия горы Ёрд в Ольхонском районе. Это традиционный праздник кочевых народов, который проводят на одном месте несколько сотен лет. В этом году в фестивале приняли участие более 10 тысяч человек.

В программе спортивные соревнования: бурятская национальная борьба, стрельба из лука, перетягивание палки, якутские национальные прыжки, скачки на лошадях, а также многоборье. За главные призы боролись 300 спортсменов из Иркутской области, Бурятии, Якутии, Алтая, Тывы. Общая сумма призового фонда составила почти полтора миллиона рублей. В рамках культурной программы состоялись фестивали этнических костюмов, традиционной музыки, кругового танца, была выбрана красавица "Ёрдынских игр". Регионы представили свои экспозиции в юртах, оформленных в национальных стилях. Их посетил губернатор Сергей Левченко. "Мы понимаем, что это одно из самых важных направлений: культура, спорт, общение разных делегаций, самых интересных и важных представителей, когда они собираются здесь, им есть, чему учиться друг у друга", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Кульминацией праздника стал обрядовый круговой танец ёхор. Участники и гости праздника замкнули два круга вокруг горы Ёрд. По преданию, этот обряд дарует людям благополучие и удачу.

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