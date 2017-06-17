Автор: Алексей Келэвро

Иркутского пенсионера поймали на продаже героина

Опубликовано: 19.06.2017 17:40

Седина в бороду, бес в ребро, а руки в наручники. Пенсионера и его сообщников задержали сотрудники полиции за продажу героина в Иркутске. Накануне отряд специального назначения наведался в гости к наркоторговцам.

По данным оперативников, 60-летний ранее судимый за торговлю наркотиками мужчина фасовал и готовил к продаже героин у себя дома. По аналогичной схеме проходила торговля запрещенным веществом у его коллег по опасному бизнесу. Известно, что задержанные не только торговали, но и употребляли героин сами. Также в квартирах подозреваемых было обнаружено незарегистрированное огнестрельное оружие. Сейчас с задержанными работают следователи. Предстоит выяснить масштабы торговых операций пожилых наркодилеров. Им грозит до 15 лет тюрьмы.