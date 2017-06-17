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Автор:
Виктория Малая

Выставка художественной резьбы откроется в Иркутске

Опубликовано: 19.06.2017 17:22

Изображение "Сказка в дереве". В Иркутске к открытию готовится выставка художественной резьбы. Свои работы представят именитые мастера-резчики и ученики, которые выставляются впервые. Тематика работ - сказки, русская народная культура, история Иркутска.

Резьба по дереву - искусство с многовековой историей. Еще в XI веке славяне декорировали свои дома затейливыми узорами и фигурами. И это ремесло до сих пор не утратило своей популярности. "Это наше ремесло, русское, славянское ремесло. Для нас это какое-то новое дыхание, возрождение этого ремесла. Наши мастера с удовольствием хотят передать свои умения подрастающему поколению, чтобы в Иркутске развивалось это направление", - сказала Диана Козулина, директор школы художественной резьбы по дереву "Сказка в дереве".

Можно будет увидеть и уникальную технологию работы с деревом - пирографию. Выставка откроется в усадьбе Сукачева через два дня и продлится до середины июля. Работы будут интересны, в том числе, и детям, для них мастера выгравировали на деревянных полотнах сказочных персонажей.

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