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Автор:
Николай Бессонов

Любителям дикого туризма разрешили посещать Прибайкальский нацпарк

Опубликовано: 19.06.2017 17:03

Изображение Это стало возможно в связи со снижением класса пожарной опасности в регионе. Теперь по излюбленным направлениям левый и правый берег реки Анга, бухта Ая, залив Бегул, тропа Темная падь - Старая Ангасолка снова заработали пешие маршруты. Помимо этого, беспрепятственно можно гулять по Ольхону.

Если жара будет только усиливаться, классы пожарной опасности в районах Иркутской области могут повысить. И маршруты снова закроют для посещения. В любом случае лучше заблаговременно обратиться за разрешением в дирекцию нацпарка или в любое из его районных лесничеств. Разжигать костры в лесах все также нельзя.

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