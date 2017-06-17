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Автор:
Анастасия Байдракова

Купаться официально разрешено только на пляжах Якоби и Еловом

Опубликовано: 19.06.2017 17:01

Изображение Отдых с перспективой на визит к врачу. Вода в нескольких популярных местах отдыха в Иркутске небезопасна. Исследования Роспотребнадзора выявили: результаты по микробиологическим показателям неудовлетворительные. То есть в водоемах содержатся возбудители кишечных инфекций. Где именно лучше не купаться и куда можно отправляться без опаски, выясняла съемочная группа программы "Новости".

На берегу Иркута в поселке Горького даже в будний день есть отдыхающие. Место удобное: в черте города, вода в мелкой реке быстро прогревается, на естественном пляже речной песок. О том, проверял ли кто-то условия для отдыха, люди не задумываются. Стараются по максимуму насладиться коротким сибирским летом.

- Просто мимо проезжали, увидели красивую природу и решили заехать, дети у нас плавают, радуются, в песке играют. На взгляд вода вроде чистая, проточная.

- Вода теплая, нормальная. Ребятишки не вылазят вообще сутками. Никто еще не заболел.

Между тем шанс заболеть есть. По данным Роспотребнадзора, вода в Иркуте в поселке Горького норме не соответствует. Как и в Боковской протоке Ангары, и на Иркутском водохранилище в районе поселка Ново-Грудинино. В этих трех местах обнаружили превышения по микробиологическим показателям.

Всего по области специалисты обследовали 98 популярных мест отдыха. Из них только два пляжа официально признаны: в Иркутске - Якоби, в Ангарске - Еловый. Там и дно безопасное, и спасатели есть. В остальных местах независимо от качества воды купаться запрещено. "Администрации городов, где эти места находятся, должны устанавливать аншлаги, что там купание запрещено, соответственно, люди это должны видеть и не использовать данные водоемы для купания. Однако люди нарушают эти запреты, что чревато последствиями для них", - предупредила Светлана Каурова, пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Роспотребнадзор обещает: в течение лета качество воды в зонах купания будут проверять неоднократно.

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