Автор: Альфия Еремеева

Горностаевую моль в Иркутске практически полностью победили

Опубликовано: 19.06.2017 16:55

Во всем областном центре осталось лишь несколько десятков частично пораженных деревьев. Это немного, если учитывать, что яблони и черемухи, любимых растений вредителей, в Иркутске 50 тысяч.

Зеленые насаждения на основных улицах и в местах отдыха удалось спасти. Сейчас гусениц можно заметить только во дворах жилых домов или на закрытых территориях. Жителей просят сообщать о таких фактах по телефону диспетчерской службы Горзеленхоза или писать на электронную почту предприятия. "Моль выходит поэтапно, в зависимости от температуры. Солнечная сторона выходит раньше, темная выходит попозже. В случае появления паутины мы принимаем заявки. Оперативные бригады ежедневно, каждую ночь выезжают. Желательно сообщить адрес, количество деревьев, контактный телефон. Потому что во внутридомовой территории в ночное время суток очень сложно найти отдельно стоящее дерево за гаражами. Такие заказы тоже бывали. Лучше сразу уточнить", - сообщил Дмитрий Романов, директор МУП "Горзеленхоз".

Обрабатывают пораженные деревья только в темное время суток - это обязательное требование СанПиНа. При этом специальное средство неопасно для людей и животных. А вот горностаевая моль гибнет сразу же. И в следующем году вредители не смогут оставить потомство на деревьях. Паутина с кроны сходит сложнее. Для этого может понадобиться несколько дней. Как правило, она полностью исчезает после дождя.