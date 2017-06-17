виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+18
Вт
ночь
+14/+16
Вт
утро
+20/+22
Вт
день
+27/+29

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  57.7408
Евро/Рубль:
  64.4561

По данным ЦБР (2017.06.17)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июнь >
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 15.06.2017 (65.9)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Альфия Еремеева

Горностаевую моль в Иркутске практически полностью победили

Опубликовано: 19.06.2017 16:55

Изображение Во всем областном центре осталось лишь несколько десятков частично пораженных деревьев. Это немного, если учитывать, что яблони и черемухи, любимых растений вредителей, в Иркутске 50 тысяч.

Зеленые насаждения на основных улицах и в местах отдыха удалось спасти. Сейчас гусениц можно заметить только во дворах жилых домов или на закрытых территориях. Жителей просят сообщать о таких фактах по телефону диспетчерской службы Горзеленхоза или писать на электронную почту предприятия. "Моль выходит поэтапно, в зависимости от температуры. Солнечная сторона выходит раньше, темная выходит попозже. В случае появления паутины мы принимаем заявки. Оперативные бригады ежедневно, каждую ночь выезжают. Желательно сообщить адрес, количество деревьев, контактный телефон. Потому что во внутридомовой территории в ночное время суток очень сложно найти отдельно стоящее дерево за гаражами. Такие заказы тоже бывали. Лучше сразу уточнить", - сообщил Дмитрий Романов, директор МУП "Горзеленхоз".

Обрабатывают пораженные деревья только в темное время суток - это обязательное требование СанПиНа. При этом специальное средство неопасно для людей и животных. А вот горностаевая моль гибнет сразу же. И в следующем году вредители не смогут оставить потомство на деревьях. Паутина с кроны сходит сложнее. Для этого может понадобиться несколько дней. Как правило, она полностью исчезает после дождя.



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5980458259583 Sec.