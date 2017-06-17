Автор: Клим Куликов

Спортобзор

Опубликовано: 19.06.2017 14:22

В Иркутске пройдет крупный турнир по бильярду, а иркутские дзюдоисты по-прежнему на первых ролях. Подробности в спортобзоре.

На этой неделе в Иркутске стартует международный турнир по бильярду "Золотая лига". Уже шесть спортсменов из Монголии подтвердили свое участие. Также заявки подали спортсмены из Анапы, Барнаула, Канска, Новокузнецка, Абакана, Читы и Улан-Удэ. За Иркутскую область будут выступать игроки из Иркутска, Братска и Ангарска. Напомним, что турнир будет проходить среди участников старше 50 лет, которые разыграют общий призовой фонд в 100000 рублей. Старт 23 июня.

Восемь медалей завоевали дзюдоисты Иркутской области на соревнованиях в Минусинске. В копилке две золотые, три серебряные и три бронзовые награды. Золотые медали завоевали Евгений Прокопчук в весовой категории 73 кг и Дмитрий Ворожбит в весовой категории 100 кг.

В эту субботу в России стартовал Кубок Конфедераций по футболу как репетиция предстоящего чемпионата мира. Сборная России в первом матче группового этапа встречалась со сборной Новой Зеландии. Весь матч на поле провел воспитанник футбола Приангарья Федор Кудряшов. И, надо сказать, провел встречу очень достойно, как и вся команда. Автогол Бокселла и точный удар Федора Смолова принесли России уверенную победу - 2:0. Следующая игра 21 июня с Португалией.

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