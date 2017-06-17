виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+18
Вт
ночь
+14/+16
Вт
утро
+20/+22
Вт
день
+27/+29

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  57.7408
Евро/Рубль:
  64.4561

По данным ЦБР (2017.06.17)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июнь >
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 15.06.2017 (65.9)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Клим Куликов

Спортобзор

Опубликовано: 19.06.2017 14:22

Изображение В Иркутске пройдет крупный турнир по бильярду, а иркутские дзюдоисты по-прежнему на первых ролях. Подробности в спортобзоре.

На этой неделе в Иркутске стартует международный турнир по бильярду "Золотая лига". Уже шесть спортсменов из Монголии подтвердили свое участие. Также заявки подали спортсмены из Анапы, Барнаула, Канска, Новокузнецка, Абакана, Читы и Улан-Удэ. За Иркутскую область будут выступать игроки из Иркутска, Братска и Ангарска. Напомним, что турнир будет проходить среди участников старше 50 лет, которые разыграют общий призовой фонд в 100000 рублей. Старт 23 июня.

Восемь медалей завоевали дзюдоисты Иркутской области на соревнованиях в Минусинске. В копилке две золотые, три серебряные и три бронзовые награды. Золотые медали завоевали Евгений Прокопчук в весовой категории 73 кг и Дмитрий Ворожбит в весовой категории 100 кг.

В эту субботу в России стартовал Кубок Конфедераций по футболу как репетиция предстоящего чемпионата мира. Сборная России в первом матче группового этапа встречалась со сборной Новой Зеландии. Весь матч на поле провел воспитанник футбола Приангарья Федор Кудряшов. И, надо сказать, провел встречу очень достойно, как и вся команда. Автогол Бокселла и точный удар Федора Смолова принесли России уверенную победу - 2:0. Следующая игра 21 июня с Португалией.

Изображения новости
Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5058960914612 Sec.