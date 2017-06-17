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Автор:
Марина Беклемишева

В драмтеатре поставили "Доходное место" по пьесе Островского

Опубликовано: 19.06.2017 14:20

Изображение О чиновничьей службе, чистой совести и муках порядочного человека. В Иркутском драматическом театре поставили "Доходное место". Классика всегда остается актуальной, но эта пьеса Островского - апогей злободневности. В ней честность противостоит взяткам, льстивому преклонению перед начальством и расхожему мнению - "ведь все так поступают". Так что же окажется сильнее: чистая совесть или беспринципность?

Человек с кристально чистой совестью. Возможно ли это? И сможет ли он не отступиться от своих принципов под давлением беспринципного общества? Александр Островский создал героя с идеалистическими взглядами - молодого чиновника Жадова - и поместил его в невыносимые обстоятельства: общество подхалимов, взяточников и льстецов, у которых при появлении начальника даже выражение лица меняется - еще 160 лет назад. Но до сих пор вопрос совести так и остался нерешенным.

"Доходное место" в Иркутском драматическом театре поставил режиссер из Минусинка. Для Алексея Песегова это дебют. Островского он ставит впервые. Причем в жанре фарса. "У меня нет плохих и хороших, у каждого своя правда. Поэтому зрителю придется выбирать, кто плохой, кто хороший. Я честен перед вами. Поэтому если я начну говорить: да, я за то, что кристально честным надо быть. Потому что мы же не знаем, куда нас заведут обстоятельства, которые могут сложиться вокруг нас. Так припрут, может быть, что и поступишься своей честностью", - говорит Алексей Песегов, режиссер спектакля.

Коррупционная тема, что называется, накипела. Но речь здесь не только о взятках. Тончайший вопрос чистой совести каждый человек ежеминутно решает сам для себя. Вместе с героями пьесы вопросы совести решают артисты. И это, признаются, очень непросто.

Николай Стрельченко, артист Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова: Мне кажется, если в нашей стране жить этими принципами, то просто с ума можно сойти, потому что это на каждом шагу, это каждый день. Каждый день борьба, ты встречаешься с какими-то препятствиями. И нужна очень большая внутренняя мощь, чтобы каждый день уметь себя так держать.

Екатерина Константинова, артистка Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова: Если бы были только добрые и только злые, то у нас бы не было проблем. Мы бы злых сажали в тюрьму или убивали, я не знаю… Злые бы жили здесь, а добрые здесь. И все было бы просто. Но каждый человек несет в себе и добро, и зло, и честность, и желание быть счастливым, которые иногда почему-то расходятся, к сожалению.

Так всегда ли чистая совесть означает бедность и неудачи? Или можно получить заветное "доходное место" и остаться честным перед собой? Сатирический фарс на сцене Иркутского драматического - яркая попытка найти ответ.

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