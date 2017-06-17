Автор: Екатерина Лыкова

Акция "Свеча памяти" пройдет в Иркутске

Опубликовано: 19.06.2017 14:14

Тысяча огней как дань погибшим в Великой отечественной войне. Акция "Свеча памяти" пройдет в Иркутске накануне одного из самых трагичных дней в истории Отечества - 22 июня.

Девятый год подряд всем горожанам предлагают почтить память павших и зажечь свечи у Вечного огня. Многие приносят с собой портреты участников Великой Отечественной войны. Более 200 тысяч жителей Приангарья боролись на фронте за победу, почти половина не вернулась. Акция начнется с оружейного залпа. "Это задача не только нашего поколения помнить подвиг наших предков, но и рассказать детям о той страшной трагедии, которая обрушилась на нашу страну, чтобы эта прививка в XXI веке помогла нам помнить. С годами действительно стало приходить людей больше на Вечный огонь, но что очень важно - появилась традиция дома зажигать поминальные встречи", - сказал Владислав Буханов, депутат Законодательного собрания Иркутской области.

В рамках акции пройдет торжественный митинг. Возложат цветы, а по Ангаре спустят траурный венок. Также горожанам покажут фильм "Церковь и война". После мероприятий ветеранам и людям старшего поколения предоставят транспорт. Акция начнется 21 июня в 22.00.

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