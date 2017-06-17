Автор: Виктория Малая

"Удивительное рядом"

Опубликовано: 19.06.2017 14:10

Уснули в лодке и плавали в ней по кругу. Так вместо рыбалки проводили свое время мужчины, которые приехали на территорию Иркутского водохранилища. Мотор судна перед сном они не заглушили. Хорошо, что руль был повернут и лодка просто кружила у берега. Кроме того, рядом оказалось много случайных свидетелей.

Ну а если и вы стали свидетелем неординарного происшествия или того, что просто заслуживает внимания, присылайте свои фото- и видеоматериалы на электронную почту news@as.baikal.tv или звоните по телефону 28-10-07.

Изображения новости