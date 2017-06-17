Автор: Ирина Белогривая

Федеральную трассу "Сибирь" в Иркутской области капитально ремонтируют

Опубликовано: 19.06.2017 14:09

Работы ведут на участке с 1608-го километра по 1614-й. Сегодня уже уложили нижний слой покрытия, заменили железобетонные трубы, а также обустроили четыре временных объездных пути.

Планируется, что на участке длиной чуть более 5,5 километров установят новое металлическое ограждение и смонтируют остановочные пункты. Сейчас на объекте работает дорожная техника, а вскоре там развернут дробильно-сортировочный комплекс. Всего в 2017 году в регионе приведут в порядок 260 километров федеральных трасс. Об этом сообщает, упрдор "Прибайкалье".