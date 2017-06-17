Автор: Николай Бессонов

"Автожесть"

Опубликовано: 19.06.2017 14:07

Лето - время для неоправданного риска. Изнывая от жары, автолюбители и их пассажиры не только ездят с открытыми окнами, но и отваживаются на такие акробатически трюки, которые вызовут замирание сердца даже у бывалых эквилибристов. Подборка самых отчаянных любителей адреналина в традиционной рубрике "Автожесть".

Прокатилась с ветерком. Владелец этого автомобиля, судя по всему, не слишком дорожит здоровьем своего несовершеннолетнего пассажира. Девочка высунулась в окно по пояс. А значит, ехала без специального кресла. При этом водителя ничего не смущает, он безмятежно продолжает свой путь.

А этот мотоциклист, предположительно, сотрудник ДПС. Любитель скорости также забыл о безопасности и не надел специальный шлем. Сотрудник правопорядка вместо того, чтобы быть примером для других, подвергся осуждению пользователей соцсетей.

Жара и отсутствие кондиционера - решающие факторы, чтобы рискнуть драгоценной жизнью. Эта девушка высунулась из салона иномарки практически полностью. Причем на немалой скорости.

Но всех затмили отчаянные молодые люди. То ли с целью доказать свою храбрость, то ли в поисках новых ощущений они решили перелезть с одного пассажирского сиденья на другое через крышу транспорта. К счастью, в этот раз трюк удался. Но сотрудники ДПС настоятельно советуют не повторять подобных номеров. Ведь они грозят не только проблемами со здоровьем, но и серьезными штрафами.