Автор: Яна Романова

Сергей Меняйло прибыл в Иркутск

Опубликовано: 19.06.2017 14:04

В Иркутск с двухдневным рабочим визитом сегодня прибыл полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. С утра он вместе с губернатором региона посетил Байкальский государственный университет, там ознакомился с образовательной и научной деятельностью учебного заведения. Затем вылетел в Киренский район.

Основная цель облета этой территории - контроль хода ликвидации последствий пожаров в конце апреле. Сергею Меняйло покажут объекты строительства. Этот вопрос на особом контроле в администрации президента. На рабочем совещании рассмотрят вопросы обеспечения жильем граждан, дома которых пострадали от стихии, а также предоставление социальных выплат. А завтра полпред главы государства примет участие в работе Международного молодежного лагеря "Байкал" в Ольхонском районе. Основные темы форума в этом году – экология и охрана водных ресурсов.