Автор: Маргарита Кислицына

Новые катера-амфибии появятся в Приангарье

Опубликовано: 19.06.2017 14:01

Субсидии на их покупку получат Катангский, Казачинско-Ленский и Киренский районы. Это должно облегчить жизнь жителям населенных пунктов. Проще будет добраться до больницы или школы, учреждений культуры, которые в основном расположены в районных центрах и городах области.

Одно судно на воздушной подушке вмещает до 10 человек. Примерная стоимость катера три миллиона рублей. Субсидии предоставят на условиях софинансирования: 70% - из регионального бюджета и 30% — из местного. В целом на покупку водного транспорта Иркутская область потратит почти 7 миллионов рублей.

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