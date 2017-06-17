Новые катера-амфибии появятся в Приангарье

По данным ЦБР (2017.06.17)
Выпуск новостей за 15.06.2017 (65.9)
Субсидии на их покупку получат Катангский, Казачинско-Ленский и Киренский районы. Это должно облегчить жизнь жителям населенных пунктов. Проще будет добраться до больницы или школы, учреждений культуры, которые в основном расположены в районных центрах и городах области.
Одно судно на воздушной подушке вмещает до 10 человек. Примерная стоимость катера три миллиона рублей. Субсидии предоставят на условиях софинансирования: 70% - из регионального бюджета и 30% — из местного. В целом на покупку водного транспорта Иркутская область потратит почти 7 миллионов рублей.