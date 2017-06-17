виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+18
Вт
ночь
+14/+16
Вт
утро
+20/+22
Вт
день
+27/+29

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  57.7408
Евро/Рубль:
  64.4561

По данным ЦБР (2017.06.17)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июнь >
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 15.06.2017 (65.9)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Маргарита Кислицына

Медведь разграбил 10 участков в садоводстве

Опубликовано: 19.06.2017 13:56

Изображение Голодный и опасный. В Бодайбо бурый медведь наведался в гости к дачникам. Эти кадры быстро разлетелись по сети-интернет. В поисках пищи дикий зверь разграбил 10 участков садоводства "Энергетик". Напуганные наглостью косолапого местные жители за помощью обратились к спасателям.

Местные власти провели совещание и решили, что для жителей окрестностей такие визиты дикого гостя опасны. Медведя решили застрелить. Напомним, в прошлом году в Якутии подобная встреча с хищником закончилась трагедией. Зверь насмерть задрал работника геологической службы.

Изображения новости
Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5302720069885 Sec.