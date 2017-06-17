Медведь разграбил 10 участков в садоводстве

По данным ЦБР (2017.06.17)
Выпуск новостей за 15.06.2017 (65.9)
Голодный и опасный. В Бодайбо бурый медведь наведался в гости к дачникам. Эти кадры быстро разлетелись по сети-интернет. В поисках пищи дикий зверь разграбил 10 участков садоводства "Энергетик". Напуганные наглостью косолапого местные жители за помощью обратились к спасателям.
Местные власти провели совещание и решили, что для жителей окрестностей такие визиты дикого гостя опасны. Медведя решили застрелить. Напомним, в прошлом году в Якутии подобная встреча с хищником закончилась трагедией. Зверь насмерть задрал работника геологической службы.