Автор: Маргарита Кислицына

Медведь разграбил 10 участков в садоводстве

Опубликовано: 19.06.2017 13:56

Голодный и опасный. В Бодайбо бурый медведь наведался в гости к дачникам. Эти кадры быстро разлетелись по сети-интернет. В поисках пищи дикий зверь разграбил 10 участков садоводства "Энергетик". Напуганные наглостью косолапого местные жители за помощью обратились к спасателям.

Местные власти провели совещание и решили, что для жителей окрестностей такие визиты дикого гостя опасны. Медведя решили застрелить. Напомним, в прошлом году в Якутии подобная встреча с хищником закончилась трагедией. Зверь насмерть задрал работника геологической службы.

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