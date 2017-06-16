Автор: Внеш. корр.

"Барьеров нет" от 16.06.2017

Опубликовано: 16.06.2017 14:23

Танцуют и занимаются спортом, не зная границ и ограничений. Смотрите в этом выпуске: театральный сезон завершили артисты иркутского театра танца "PROдвижение". За прошедший творческий год танцоры покорили новые города и выступили на самых известных площадках страны. О своих эмоциях и впечатлений люди, которые танцуют вопреки всем диагнозам, рассказали нашей съемочной группе. Во второй части программы: в Приангарье завершилось областное первенство по бочче. Это старинная игра, в России пока малоизвестна. Чем-то напоминает керлинг. Только для нее нужно всего лишь небольшое поле и несколько мячей.