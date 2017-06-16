Автор: Яна Романова

Сергей Левченко побывал с рабочей поездкой в Харбине

Опубликовано: 16.06.2017 14:17

Ударить по недобросовестным туркомпаниям намерены совместно Иркутская область и Китай. Приангарье и провинция Хэйлунцзян будут обмениваться негативной информацией, чтобы впредь не пускать на этот рынок нерадивые фирмы. Об этом шла речь во время рабочей поездки губернатора Сергея Левченко в Харбин.

Он принял участие в Российско-Китайском туристическом форуме. Кроме этого, делегация Приангарья представила проекты по развитию среднего бизнеса. Среди последних достижений нашего региона названы полет среднемагистрального самолета МС-21 и предложения для потенциальных инвесторов. Сергей Левченко также встретился с вице-губернатором Народного правительства провинции Ляонин.