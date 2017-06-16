Автор: Николай Бессонов

Президент ответил на вопросы шелеховчанки и жителей Ольхона

Опубликовано: 16.06.2017 14:15

Как жить на такую зарплату? С этим вопросом учительница начальных классов из Шелехова обратилась к президенту России Владимиру Путину.

По словам Алены Остальцовой, она ни разу не зарабатывала больше 16,5 тысяч рублей за месяц. Педагог не знает, как свести концы с концами. Глава государства ответил, что перед местными властями поставили задачу довести заработок педагогов до среднего в регионе, то есть примерно до 30 тысяч рублей. Владимир Путин пообещал обратить внимание правительства России на эту проблему, а также помочь шелеховчанке адресно.

Вторым вопросом от Иркутской области стало обращение жителей острова Ольхон. Люди сослались на закон, который запрещает делать карьеры в природоохранной зоне. Глава государства пообещал продумать изменения, которые позволят развивать инфраструктуру главного туристического центра. Единственное, что пока могут сделать местные власти, - привести действующую грунтовую дорогу в порядок.