Президент ответил на вопросы шелеховчанки и жителей Ольхона

По данным ЦБР (2017.06.16)
Выпуск новостей за 15.06.2017 (65.9)
Как жить на такую зарплату? С этим вопросом учительница начальных классов из Шелехова обратилась к президенту России Владимиру Путину.
По словам Алены Остальцовой, она ни разу не зарабатывала больше 16,5 тысяч рублей за месяц. Педагог не знает, как свести концы с концами. Глава государства ответил, что перед местными властями поставили задачу довести заработок педагогов до среднего в регионе, то есть примерно до 30 тысяч рублей. Владимир Путин пообещал обратить внимание правительства России на эту проблему, а также помочь шелеховчанке адресно.
Вторым вопросом от Иркутской области стало обращение жителей острова Ольхон. Люди сослались на закон, который запрещает делать карьеры в природоохранной зоне. Глава государства пообещал продумать изменения, которые позволят развивать инфраструктуру главного туристического центра. Единственное, что пока могут сделать местные власти, - привести действующую грунтовую дорогу в порядок.