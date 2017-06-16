Автор: Клим Куликов

Спортобзор

Опубликовано: 16.06.2017 13:55

В эту субботу стартует Кубок Конфедераций по футболу, а Иркутск впервые примет "Парасибириаду". Подробности в спортобзоре.

На следующей неделе в Иркутске впервые пройдут спортивные состязания среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата "Парасибириада-2017". И уже сформирована сборная команда Иркутской области. В составе команды 10 спортсменов из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и Заларинского района. Они выступят во всех шести видах спорта, заявленных в программе "Парасибириады": легкая атлетика, волейбол, дартс, настольный теннис, пауэрлифтинг, шашки. Начало соревнований 21 июня в 12 часов на стадионе "Труд".

25 июня, в День молодежи, в Ангарске пройдут спортивные состязания "Мультигонка-2017". Участников ждут туристическая полоса препятствий, веревочное ралли, ориентирование на местности, водные преграды на байдарках и катамаранах, велоориентирование, стрельба из пейнтбольного маркера и этапы-сюрпризы.В команде должно быть три человека. К участию приглашаются молодые люди старше 18 лет.

Завтра стартует Кубок Конфедераций. Сборная России в Санкт-Петербурге в первом матче группового этапа встретится со сборной Новой Зеландии. В составе национальной команды есть представитель Приангарья. Уроженец поселка Мамакан попал в окончательный список Станислава Черчесова.

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