виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+15
Сб
утро
+16/+18
Сб
день
+22/+24
Сб
вечер
+19/+21

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  57.4437
Евро/Рубль:
  64.2795

По данным ЦБР (2017.06.16)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июнь >
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 15.06.2017 (65.9)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Клим Куликов

Спортобзор

Опубликовано: 16.06.2017 13:55

Изображение В эту субботу стартует Кубок Конфедераций по футболу, а Иркутск впервые примет "Парасибириаду". Подробности в спортобзоре.

На следующей неделе в Иркутске впервые пройдут спортивные состязания среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата "Парасибириада-2017". И уже сформирована сборная команда Иркутской области. В составе команды 10 спортсменов из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и Заларинского района. Они выступят во всех шести видах спорта, заявленных в программе "Парасибириады": легкая атлетика, волейбол, дартс, настольный теннис, пауэрлифтинг, шашки. Начало соревнований 21 июня в 12 часов на стадионе "Труд".

25 июня, в День молодежи, в Ангарске пройдут спортивные состязания "Мультигонка-2017". Участников ждут туристическая полоса препятствий, веревочное ралли, ориентирование на местности, водные преграды на байдарках и катамаранах, велоориентирование, стрельба из пейнтбольного маркера и этапы-сюрпризы.В команде должно быть три человека. К участию приглашаются молодые люди старше 18 лет.

Завтра стартует Кубок Конфедераций. Сборная России в Санкт-Петербурге в первом матче группового этапа встретится со сборной Новой Зеландии. В составе национальной команды есть представитель Приангарья. Уроженец поселка Мамакан попал в окончательный список Станислава Черчесова.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.7654478549957 Sec.