Автор: Виктория Малая

Завершился конкурс любительских фильмов "Моя приемная семья"

Опубликовано: 16.06.2017 13:52

Рассказывают свою историю. В Иркутске сегодня наградили победителей ежегодного конкурса любительских фильмов "Моя приемная семья". На суд жюри было представлено 28 работ. Семьи, где растут приемные дети, рассказывали, как они проводят праздники и совместные путешествия.

Конкурс проходит с 2015 года. Организаторы отмечают: растет количество участников и качество самих работ. На таких мероприятиях многодетные семьи общаются и делятся опытом. "Мы хотим, чтобы наши дети жили в семье. Это главная и основная цель. Родители, даже приемные, замещающие родители, они дарят детям счастье. На это направлено, чтобы в области было меньше детей, которые живут в учреждениях", - говорит Ольга Дунина, начальник отдела регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Сейчас в регионе 2,5 тысячи детей, которые живут в детских домах и домах ребенка. Но благодаря таким людям, которые сегодня пришли на награждение, детей-сирот становится с каждым годом все меньше. На фестивале семья Быковых продемонстрировала фильм "Мы вместе". Пара воспитывает шесть детей, четверо из них приемные. "Изначально мы планировали взять одну девочку. Потому что у нас есть мальчишки, и мы планировали взять одну девочку. Мы взяли Ангелину, потом выяснили, что у нее подруга в том же детском доме. Мы взяли Дарью. Потом нам рассказали, что есть девочка, от которой уже две семьи отказались. И мы за ней поехали в Тайшет ночью. Полетели, забрали ее. И уже Вику мы в Иркутске взяли. Мы с мужем разговаривали, и Паша говорит: тебе не кажется, что мы еще кого-то не забрали?" – рассказала Мария Быкова.

Семья Быковых стала лауреатами конкурса. Свой специальный приз им вручили и мы от медиахолдинга "АС Байкал ТВ".

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